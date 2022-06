Hermana de Paola busca custodia de sus sobrinos, están con la familia del feminicida

“Ella fue una mujer luchona, buscaba lo mejor para sus hijos, pero este desgraciado la mató y ahora lo único que queremos es justicia”, dijo Erika, hermana de Paola, la poblana de 29 años de edad y madre de 4 menores de edad que fue víctima de feminicidio la semana pasada en la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas, pues fue su expareja quien la golpeó hasta asesinarla.

En entrevista con Diario CAMBIO, Erika no sólo pidió justicia para su hermana, sino que externó su preocupación por sus sobrinitos, pues dos de los más pequeños están bajo la custodia de la familia de Juan Nicolás, el feminicida de Paola, por lo que teme por la integridad pero sobre todo por la vida y la educación de los menores de edad de 2 y 4 años.

Explicó que actualmente está buscando asesoría legal con el fin de que puedan ayudarla tanto a ella como a su familia a quedarse con la custodia de los dos niños menores de Paola, pues Erika dijo que desde el día en el que su hermana fue asesinada no los ha visto, al igual que las otras dos menores de 7 y 15 años de edad quienes son hijas de otra persona.

Erika compartió a esta casa editorial que Paola estaba sufriendo una relación violenta con Juan Nicolás, pues este sujeto la golpeaba constantemente y además la violentaba psicológicamente; es por ello que la joven decidió separarse de este sujeto. Tiempo después Paola con tal de no tener una relación mala con el padre de sus dos hijos pequeños ese día (20 de junio) lo invitó a la casa ubicada en la calle Moctezuma y Vicente Guerrero, donde ocurrió la tragedia.

“Mi hermana quería llevar una relación de amistad con él por los niños, no quería que fuera una relación problemática, quería llevarse bien, por eso ese día estaba con él, pero este sujeto no lo aceptó nunca, a fuerza quería estar con ella y por eso pasó (…) Era una mujer muy luchona, se preocupaba por sus hijos, se quitaba todo por ellos, era alegre, trataba de no darle problemas a los demás, tuvo mucha violencia con este hombre, golpes, violencia emocional, ella decidió separarse pero pasó esto”, dijo Erika con la voz quebrada a Diario CAMBIO.