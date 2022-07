A un mes de la desaparición de Joselin y David, FGE catea La Cuchilla y sólo halla paquetes de drogas (FOTOS Y VIDEO)

Exactamente un mes después de la desaparición de la pareja de Joselin y David Báez, la Fiscalía General del Estado realizó un operativo en el tianguis de La Cuchilla en donde se les vio por última vez. Incluso vendedores de este lugar confirmaron que llegaron, pero ya no se les vio salir. A pesar de que este cateo duró más de 12 horas, hasta el momento no les han informado de los resultados a sus familiares.



#Almomento | Fuerte operativo se lleva a cabo en el mercado de La "Cuchilla" como parte de la investigación por la desaparición de la pareja Jocelin y David #Puebla #CódigoRojo pic.twitter.com/kwUFF4NxvN

— Diario Cambio (@Diario_Cambio) July 2, 2022

La Fiscalía decidió enviar a sus agentes ministeriales custodiados por elementos de la Policía Estatal y Municipal al tianguis La Cuchilla para buscar y peinar la zona, pero lo único grave que encontraron fueron drogas empaquetadas en bolsas listas para su distribución: cocaína, piedra, cristal; pero nada de la pareja pese a la exigencia de la familia.

En entrevista con Diario CAMBIO, uno de los familiares de esta pareja que decidió mantenerse bajo el anonimato por represalias, señaló que este operativo fue lo mínimo que las autoridades pudieron haber hecho, porque ellos por sus propios recursos han caminado en más de 20 colonias buscándolos y repartiendo sus boletines de búsqueda, han realizado movimientos pacíficos y hasta han suplicado hablar con el gobernador de Puebla.



“Cada día nos movíamos de un lado a otro, recorrimos toda la ciudad, buscando, pidiendo apoyo, tuvimos que meter toda esa presión para que nos hicieran caso, para que hicieran algo porque nada más veíamos que se movían y nos traían con vueltas, al menos ya les tomaron importancia”, dijo el entrevistado.



A pesar de que este operativo fue tardío, el que los hayan volteado a ver les devolvió las esperanzas que habían perdido, incluso el familiar detalló que sólo están esperando la llamada de la Fiscalía para que les informen lo que encontraron en el Tianguis de la Cuchilla y que se trate de buenas noticias, principalmente que sean avances que aporten a su pronta localización.

Sin embargo, la desaparición de David y Joselin, quienes son papás de una pequeña de cinco añitos, les ha mermado física y psicológicamente, pues para sus familiares este mes ha sido toda una pesadilla que desean que pronto pueda terminar.



“Es horrible para todos, lo único que nos queda es la esperanza y la fe, estamos destrozados, esto nos consume cada día, pero le tenemos que echar ganas por la niña”, mencionó.



Fiscalía montó operativo por más de 12 horas en el tianguis La Cuchilla

Desde las 6:00 horas más de cien elementos de la Fiscalía General del Estado acuerpados de la Policía Estatal y Municipal llegaron hasta el tianguis de La Cuchilla para realizar un operativo con el fin de encontrar cualquier pesquisa sobre la desaparición de Joselin Carreto y David Báez por lo que les pidieron a todos los locatarios cerrar sus negocios y no permitir el paso al lugar hasta nuevo aviso.

De manera extraoficial se detalló que los uniformados recorrieron hasta las esquinas de este tianguis, lugar en el que permanecieron 15 horas; pero hasta el momento no se ha encontrado nada que pueda aportar a la localización de los esposos.

El operativo fue montado un mes después de la desaparición de la pareja que salió de su domicilio ubicado en el infonavit San Bartolo el 1 de junio alrededor del mediodía, ambos caminaron al paradero del RUTA y abordaron una alimentadora para llegar a este tianguis y comprar artículos diversos, ya que ambos son comerciantes, incluso algunos locatarios de La Cuchilla dijeron haberlos visto.

Sin embargo, para la familia de Joselin y David sólo les queda esperar a lo que les indiquen las autoridades o los resultados que obtuvieron de este operativo. Además, la opinión de otros poblanos fue que las autoridades tardaron mucho en llevar a cabo esta acción y hasta mencionaron que deberían de acudir a realizar otro cateo en lugares cercanos, como el mercado Unión, el cual es conocido porque es un refugio de maleantes.