Conserje pedófilo de Granjas del Sur fue denunciado desde 2016; la niña no pudo declarar y quedó impune (FOTOS Y VIDEO)

Hace seis años una niña del kinder Octavio Paz, en Granjas del Sur, fue víctima de abuso sexual por el mismo conserje que la semana pasada ultrajó a otra menor; a pesar de que en 2016 la mamá de la pequeña presentó una denuncia, la Fiscalía la desechó porque la niña no podía hablar, se bloqueaba. Actualmente la víctima va a cumplir 11 años y continúa con traumas, mientras el pedófilo de este jardín de niños sigue sin ser detenido.



“No se vale que mi hija esté teniendo tantos traumas por culpa de ese maldito”, dijo Mary Paz mientras sostenía entre sus manos una carpeta color negra que contenía todos los documentos para interponer de nueva cuenta la denuncia de que su hija hace seis años también fue tocada por este intendente en el preescolar Octavio Paz, que está ubicado en la colonia Granjas del Sur.



Mary Paz llegó este lunes a la Fiscalía Especializada de delitos sexuales, con la esperanza de que en esta ocasión los agentes ahora sí le hicieran caso, pues ella al igual que Karina Rodríguez, madre de la menor que fue abusada por el conserje y cuyo caso se dio a conocer la semana pasada, padeció el mismo dolor de saber que su hija también fue tocada por Mario Joaquín, pero hace seis años, cuando su pequeña tenía cuatro.



Mary Paz mamá de una de las víctimas de abuso por parte del conserje del preescolar Octavio Paz refiere que el caso de su hija es desde 2016 cuando la menor tenía 4 años #Puebla #CódigoRojo pic.twitter.com/NZWgkhoMgF

— Diario Cambio (@Diario_Cambio) September 26, 2022

El abuso sexual que sufrió la hija de Mary Paz ocurrió en el 2016 y aunque ella también acudió a dicha institución a levantar una denuncia en ese entonces, ésta no pudo proceder por dos motivos, el primero por falta de pruebas en contra de Mario Joaquín y el segundo porque la pequeña. al momento de que fue entrevistada se bloqueó por completo, al grado de ya no querer hablar por la sensación tan traumática que vivió cuando fue tocada por este pedófilo.



“Cuando la entrevistaron por primera vez en el 2016, mi hija se bloqueó, lo que les dijo al médico legista y la psicóloga fue que la habían lastimado en la escuela, sólo eso, ya no quiso hablar más, era una bebé, tenía 4 añitos, a raíz de eso mi niña tiene muchos traumas, ha estado yendo al psicólogo toda su vida, está actualmente mal”, dijo Mary Paz consternada.



“Yo vi las noticias que hablaban de ese kínder y dije, fue lo mismo que le pasó a mi hija”

Mary Paz dijo que su denuncia quedó en pausa, ya no procedió, además de que acudió al kínder a reclamarle a la maestra para encararla y cuestionar el motivo por el cual no estuvo pendiente de ella, sólo recibió malos tratos y hasta le contestó que ese tipo de cosas no pasaban en el jardín de niños, es decir, las profesoras todo el tiempo estaban informadas de al menos un antecedente pero lo minimizaron.

Al ver que ni la escuela ni la Fiscalía hizo algo por la menor, prefirió dejar la denuncia y sacar a su hija de este jardín de niños para ingresarla a otra escuela; sin embargo, la pequeña desde aquél día su vida cambió por completo, a lo largo de estos años ha ido al psicólogo y actualmente, aunque está a punto de cumplir 11 años el siguiente mes, recuerda todo como si hubiera pasado ayer.



“Lo que pasó es que en ese entonces mi niña estaba en un ensayo en el que no me podía quedar porque iría al doctor, se quedó una amiga mía que también tenía a su hijo en el kínder, ella vio que la niña salió al baño, pero tardó mucho en regresar, cuando salen del salón encontraron a la niña agachadita y comenzó a decir que le habían tocado sus partes íntimas, mi amiga me marcó para decirme y yo regresé al kínder por mi hija, recuerdo que fui con su maestra y le dije que por qué permitió eso, por qué no la cuidó o por qué no le hizo ruido ver que la niña había tardado, pero la profesora me contestó que eso no pasaba en el kínder, mejor preferí sacarla de la escuela”, dijo Mary Paz.



Fue hasta ahora que Mary Paz se enteró que su hija no ha sido la única que ha sido tocada por el intendente del jardín de niños Octavio Paz, pues mencionó que ella estaba viendo redes sociales cuando leyó el caso de la hija de Karina, por lo que decidió contactarla y ambas acudieron este lunes a la Fiscalía Especializada en delitos sexuales para exigir justicia por sus hijas.



“Yo me enteré por redes sociales, me hizo ruido el nombre del kinder Octavio Paz, empecé a leer las denuncias que publicaron los medios y fue como si volviera a recordar todo, recuerdos, lo de mi hija, con eso me contacté con la señora Karina y cuando hablamos, lo que le pasó a su nena fue lo mismo que le ocurrió a la mía, tal cual, la misma persona”, dijo llorando la señora Mary Paz.



Mary Paz buscará que la Fiscalía retome el caso

Mientras los médicos legistas le realizaban la entrevista a la hija de Karina Rodríguez, Mary Paz estaba con el personal de la institución pidiendo que su denuncia volviera a retomarse, afortunadamente en esta ocasión y principalmente por la presión generada al darse a conocer los casos de abuso sexual en este jardín de niños, las autoridades accedieron y en los próximos días la hija de Mary Paz que ahora está a punto de cumplir 11 será entrevistada por los agentes con tal de que este pedófilo ya pueda ser detenido.

Cabe mencionar que Mario Joaquín está prófugo, ni la directora de este kínder ni las autoridades han hecho algo para detenerlo, pero se espera que en los siguientes días y ya con las denuncias formales sea liberada una orden de aprehensión en su contra para que pueda pagar por robarle la inocencia a las hijas de Karina y Mary Paz.

Sin embargo y lo peor es que sus hijas no serían las únicas víctimas, pues se habla que en total son cuatro los casos de abuso sexual que este intendente cometió, las víctimas son 3 niñas, entre ellas las hijas de Karina y Mary Paz y un menor de edad, por lo que se espera que sus padres también acudan a realizar la demanda correspondiente.