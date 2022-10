Denuncian al director de Seguridad Pública de Miahuatlán por acoso sexual

Denuncian ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por presunto acoso sexual, al director de Seguridad Pública de Santiago Miahuatlán, Héctor N.

De acuerdo a la versión que se dio a conocer, el titular de Seguridad de Seguridad Pública de esa demarcación, había invitado en diversas ocasiones a una Policía Municipal para que salieran a consumir bebidas alcohólicas después del horario laboral, acudir a un lugar donde puedan estar solos e incluso en algunas ocasiones intentó tocarla.

No obstante, el pasado 15 de septiembre, la víctima señaló que la arrestaron por no dar recorridos, pero fue la única que recibió esa medida, ya que otros, aunque no acudieron no les hicieron nada.

Derivado de los antecedentes la uniformada decidió presentar una denuncia ante la FGE, misma que quedó con el número de carpeta 8711-2022-Miahuatlán, con el objetivo de buscar justicia y así evitar que otra mujer sea víctima.