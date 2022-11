Mujer recuerda el día que Pablo Milanés la manoseó; yo tenía 17 años y el 43

Luego de la reciente muerte de Pablo Milanés, una mujer lo denunció por acoso sexual, cuando ella tenía 17 años.

Una usuaria identificada en Twitter como María Fernanda Wray, compartió un crudo testimonio acerca de cómo fue su experiencia con Pablo Milanés, a quien por un tiempo consideró un gran amigo, pero que la vida le demostraría que solo era uno más de los artistas que se escudan en la fachada de su fama para acosar a sus fans.

Comparto lo que escribí. Me animo a ponerlo por aquí para que se sepa que los grandes artistas, nuestros ídolos revolucionarios, esos hombres consecuentes, de izquierda, también pueden ser acosadores. Pablo Milanés tenía 43, yo 17. No volveré a hablar del tema. #MeToo pic.twitter.com/DGij2e3xtQ

La mujer de nacionalidad ecuatoriana, narró que durante una de las giras del trovador, tuvo contacto con él y con su productor, Lázaro Gómez, y ambos le dijeron que le ayudarían a gestionarle una beca de cine en Cuba, lo cual entusiasmó a la joven, quien en ese entonces apenas tenía 17 años, lo cual la motivó a asistir a una cita privada con Pablo Milanés tiempo después en su hotel.

Ella pensó que de ahí se dirigirían a algún restaurante a desayunar, pero las cosas no se dieron de esta manera, ya que desde el momento en el que llegó, todo comenzó a tener giros inesperados, pues el propio Lázaro Gómez le hizo hincapié en que debía de ser muy obediente con Pablo Milanés, lo que a ella le empezó a dar mala espina.

"Me puse muy nerviosa. Pablo me pidió que me sentara junto a él, lo hice. Me preguntó como estaba. Empezamos a hablar de cualquier cosa. De repente, se abalanzó sobre mí. Era torpe, muy torpe. Intentó besarme. Me menoseó por segundos. No tenía fuerza física a pesar de ser un hombre robusto (Pablo siempre sufrió físicamente). En ese entonces tenía muy mal su cadera. Le costaba caminar y levantarse", relata María Fernanda Wray.