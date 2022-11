¡Adiós Pablo Milanés! Fallece el emblemático trovador cubano

Este lunes por la noche medios internacionales reportaron la muerte del trovador cubado, Pablo Milanés.

El cantautor falleció a los 77 años de edad en Madrid, España, donde estaba siendo atendido por un severo cuadro de infecciones derivadas de una enfermedad oncohematológica que le fue detectada desde hace varios años.

Milanés ofreció su último concierto en La Habana, Cuba el pasado 21 de junio en el coliseo de la Ciudad Deportiva, en medio de un intenso operativo policial que amenazaba en todo momento con suspenderlo, por considerarse Pablo opositor al gobierno de la Isla.

Cabe destacar que la recaída y la frágil salud del cantautor, obligó a sus productores a cancelar los conciertos que tenía previstos en Pamplona, Ciudad de México y Santo Domingo para atender al artista.

“Si me faltaras, no voy a morirme; si he de morir, quiero que sea contigo” le decía Pablo Milanés a su amada Yolanda…



Hoy Pablo nos falta a todos, su música permanecerá con ese, “su brillo que puede alcanzar la oscuridad de otras cosas” pic.twitter.com/pCf73mAtcC