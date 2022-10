¡Asqueroso! Sorprenden a pasajero “tocándose” en transporte público en Atlixco (VIDEO)

Los hechos sucedieron la mañana de este jueves, en donde se observa que el hombre se acerca más a una mujer que va sentada e insistentemente se le pega.

Anexado a los videos se emite un mensaje en donde señalan que también estos tocamientos lascivos fueron realizados a una menor de 12 años de edad.

“Mi sobrina de 12 años (estudiante)el día de ayer viajaba en ruta TPT, ahí subió un tipo el cual se paró junto a ella que iba sentada y el muy asqueroso le iba restregando su porquería. Ella no supo que hacer. El día de hoy nuevamente lo hizo con otra jovencita, mi sobrina grabó como pudo. No es justo que no puedan ir tranquilas, basta de acosadores”.