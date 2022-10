¡Justicia para Negrito! Se busca a desalmado que lo macheteó en Hidalgo (FUERTE VIDEO)

Un nuevo caso de maltrato animal consterna a los usuarios de redes sociales, un video captó el momento en que un sujeto en estado de ebriedad atacó con un machete a un perrito negro que jugaba en las calles de Tulancingo, Hidalgo.

#TULANCINGO

?Amigos me mandan este vídeo, ayuden a compartir para que llegue a las autoridades y no quede impune este lamentable hecho. Me comentan que vive por la parada de las colectivas que van a la ladrillera por la curva, por favor compartan, basta de maltrato!!! pic.twitter.com/7qZqMzt50j