VIDEO: Danny Ocean auxilió a sus fans durante balacera en Morelia

Durante una balacera que dejó un muerto y cuatro heridos, al finalizar el concierto de Danny Ocean en la Plaza Monumental de Morelia, el cantante fue captado auxiliando a los fans.

En un video subido a TikTok captan el momento en el que Danny ayudar a sus fans a bajar de las gradas, en medio del tiroteo.

El sábado, Danny Ocean compartió un mensaje en redes sociales respecto al hecho afuera de la plaza, perpetrado por personas externas al concierto.

“Me duele mucho que las personas que tengan problemas no puedan resolver sus diferencias sin involucrar a otros. ¿Cuánto nos tomará aprender a pensar en los demás y no solo en nosotros? Esto es algo que no rebasa y como expliqué antes, va en contra de la razón por la que vivimos, que es dar un mensaje de amor”.