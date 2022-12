Se hacen pasar por vendedoras y roban celular en papelería de Huaquechula (VIDEO)

En el municipio de Huaquechula, dos mujeres se hicieron pasar por vendedoras, y robaron un celular de la papelería ‘El Globo’.

Las mujeres fueron captadas por las cámaras de vigilancia del comercio, los propietarios comentaron que habían entrado con el pretexto de vender unos productos.

"Evidentemente no son del municipio, pero si alguien sabe o las vio durante el día, ofreció algún tipo de servicio o algo parecido, ya que es notable que son de alguna empresa, no se confíen" señaló la afectada

Agrego que seguramente estás personas entran a los negocios bajo la mentira de que venden productos y solo lo hacen para ver qué se roban.

"No dudo en que regresen o que alguien más pueda hacer lo mismo, no por portar una camisa con logo significa que son personas honestas, el teléfono no lo regresarán quizá, pero es obvio que la ética de su trabajo y respeto por las cosas ajenas no la tienen, son personas sin valores y aprovechadas" dijo molesta la afectada.