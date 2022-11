Funcionarios de Huaquechula denuncian hackeo de WhatsApp

El actual presidente de Huaquechula, Reyes Domínguez, actual alcalde de Atzitzihuacan, y el ex presidente de Atlixco Eleazar Pérez son algunos de los políticos a los que les han hackeado su WhatsApp

Héctor Jiménez, ex diputado federal, Yolanda Gámez, actual diputada local, Delfino Jacome, funcionario de la oficina de atención a poblanos en Nueva York, Raúl Marín, actual presidente de Huaquechula, Reyes Domínguez, actual alcalde de Atzitzihuacan, y el ex presidente de Atlixco Eleazar Pérez son algunos de los políticos a los que les han hackeado su WhatsApp para pedir dinero.

En todos los casos piden préstamos económicos que van desde los 10 mil hasta los 30 mil pesos a nombre de esas personas y son destinados para cuentas de Banco Azteca, envíos de efectivo.

El último caso que se registró es el de esta mañana en donde el ex alcalde Eleazar Pérez, a través de mensajes de Messenger ha pedido que no caigan en prestarle dinero, pues no es él el que está detrás del teléfono.

En los mensajes enviados evidenció que ya habían pedido dinero a sus contactos, en donde le pedían 15 mil 500 pesos a banco azteca, a nombre de Osvaldo Sánchez Alejandres, con número de cuenta 4027665006797693.