En 2022 han desaparecido mil 272 personas en Puebla; cuatro diarias en promedio

En los 11 meses que han transcurrido del año, en Puebla al menos mil 272 personas han sido reportadas como desaparecidas, lo que en promedio indica que diariamente son cuatro poblanos los que no regresan a casa con sus familiares.

Datos de la Fiscalía General del Estado (FGE), detallan que de enero a noviembre del año en curso mil 272 personas han desaparecido en todo el estado de Puebla, el mes en el que ocurrieron más casos fue en mayo, pues en dicho período se registró la cifra más alta ya que fueron 165 boletines realizados.

Entre los casos pendientes que tiene la Fiscalía General del Estado está la pareja desaparecida en el Mercado ‘La Cuchilla’, Joselin Baez y David Carreto. quienes desde el 1 de junio no han sido localizados; incluso el fiscal Gilberto Higuera Bernal en septiembre había declarado que ya estaba a punto de ser esclarecido, pero hasta la fecha no han existido avances contundentes, pues no se ha informado nada sobre el móvil de cómo ocurrieron los hechos.

Otro caso es el de Betzabé Alvarado Gallardo, la hija de Blanca Esmeralda Gallardo, la joven desde el 13 de enero del 2021 está desaparecida junto con su mejor amiga Fabiola y hasta la fecha no han sido encontradas; incluso en octubre del año en curso la madre de la joven fue asesinada en medio de la búsqueda de su hija.

Cuatro desaparecidos en Puebla cada día

En julio se registró la cifra más alta de desaparecidos, con 152 poblanos no localizados, en abril ocurrieron 136 casos y en octubre 131 boletines se metieron en la Fiscalía General del Estado.

Hasta el corte del 30 de noviembre la Comisión de Búsqueda de Personas en Puebla, se registraron sólo 15 boletines de poblanos desaparecidos; sin embargo se espera que la cifra sea mayor, pues el promedio mínimo al mes de personas que no son localizadas es entre 90 a 100 casos.