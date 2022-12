Personal de Soriana golpea a clienta y le dicen que “se vaya con su golpe”

No es la primera vez que un Soriana causa polémica en redes sociales, si no es su personal, son sus productos de los que recientemente criticaron por la mala calidad.

Una mujer fue agredida en un supermercado de la Ciudad de México y a pesar que denunció el hecho, fue la policía quien le dijo que “se fuera con su golpe”.

A través de las redes sociales una mujer identificada como Magdalena Ruíz, denunció que el pasado sábado 17 de diciembre en una tienda Soriana ubicada en Tacubaya, fue agredida por la misma gente de seguridad del lugar.

La información precisó que Magdalena entró al Soriana, pero el personal de seguridad creyó que estaba robando en el súper, por lo que se acercaron, la inmovilizaron y golpearon provocándole una herida en la frente de la que brotó la sangre.

Una vez llegaron los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX es que la mujer denunció el caso en espera de recibir justicia por lo que ocurrió, pero en su lugar se encontró con unos oficiales quienes le ordenaron que se callara y “se fuera con su golpe”.

Soriana aún no da respuesta

Hasta el momento no se conoce el estado de la mujer, quien posiblemente acudió al médico tras la agresión en el supermercado.

De igual manera, Soriana no se pronunció al respecto de este tema. Usuarios en redes sociales recomendaron a la mujer ir al Ministerio Público para realizar la denuncia forma y demandar al recinto por agredirla.

No es la primera vez que un Soriana causa polémica en redes sociales, si no es su personal, son sus productos de los que recientemente criticaron por la mala calidad de estos, por no tener inventario y por la poca higiene, debido a que encontraron una rata comiéndose las verduras del lugar.