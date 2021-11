‘Maradona me tapó la boca y abusó de mi’: Mavys Álvarez relata su historia (VIDEO)

La ex pareja del argentino Diego Maradona, Mavys Álvarez, declaró que a los 16 años fue violada por el ex futbolista, además de introducirla al mundo de las drogas y violencia física.

De acuerdo con Índigo, Mavys, denunció ante las autoridades argentinas que el ex capitán de la selección argentina, la violó en repetidas ocasiones cuando ella apenas era una adolescente.

Con la voz entrecortada, la mujer señaló que Diego la violentó en su propia casa, cuando su mamá estaba presente.

“Diego no dejaba ir a mi mamá. Ella entra a la casa, sube a la habitación y empieza a tocar la puerta. Yo quería abrirle la puerta y él no me dejaba. Me tapa la boca y me viola, él me viola”, declaró Álvarez.