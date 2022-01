Tigres no nos espanta, en el campo somos once contra once: Jordi Cortizo

El futbolista mexicano, Jordi Cortizo, señaló que el Club Puebla se encuentra listo para el partido del sábado, y afirmó que la plantilla de Tigres no espanta a los camoteros.

El refuerzo del Club Puebla, Jordi Cortizo mencionó que la plantilla de Tigres no espanta a los camoteros, pues dentro del campo son once contra once jugadores y todos son humanos, por lo que todo puede pasar.

En rueda de prensa Jordi Cortizo mencionó que los futbolistas felinos no cuentan con tres piernas o tres brazos y el conjunto poblano ha trabajado para afrontar el duelo lo mejor preparados.



"Este equipo no se espanta de nadie, Tigres no tienen ni 3 piernas o 3 brazos y jugaremos sin temor y me siento muy contento de llegar a Puebla y el recibimiento de todos”, aseveró Jordi Cortizo.



Hay que recordar que de acuerdo con Transfer Markt, el conjunto de la sultana del norte es la segunda nómina más alta del fútbol mexicano, mientras que el Puebla es la más humilde.