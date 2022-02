Memo Ochoa arremete contra ex compañeros de la Selección: “a veces se les olvida que ellos también jugaron” (VIDEO)

Luego de la sufrida victoria de la Selección Mexicana ante su similar de Panamá al son de un gol contra cero, el guardameta tricolor Francisco Guillermo Ochoa, arremetió contra sus ex compañeros que ahora trabajan para TUDN, quienes criticaron el accionar y el desempeño de los futbolistas.

?? Ochoa vs Oswaldo Memo lanza 'dardo' a analistas exseleccionados y @SanOswaldo_TD le responde ? https://t.co/JjmlvDfI2I #CaminoAQatar | #Ochoa | #OswaldoSánchez pic.twitter.com/93nhuLyIRh

“Parece que ahora resulta que todos los partidos son fáciles, que ganar fuera es sencillo para todos. Las cosas no son así y lo sabe la gente que jugó, que estuvo en la selección, que trabaja con ustedes, que a veces se les olvida lo que vivieron acá y también cómo la pasaron acá”, aseveró Guillermo Ochoa.

Dichas declaraciones de Memo Ochoa, nacen de las críticas realizadas por sus ex compañeros de la Selección Mexicana, en especial de Oswaldo Sánchez quien dijo que México juega desastroso, y señaló que TUDN los contrató para analizar el accionar del equipo no para echarles porras.

“Ahora, hay una realidad, el primer tiempo desastroso y hay que decirlo, aunque a muchos jugadores les duela estamos aquí para analizar y no para echar porras. También sufrimos de vez en cuando, tenemos la experiencia de haber sido mundialistas pero no estamos para echar porras innecesarias, tenemos que ser exigentes cuando las cosas no salen. Cuando eres jugador te sientes atacado”, dijo Oswaldo Sánchez.