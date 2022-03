Julio César Chávez manda al "Junior" a rehabilitación (VIDEO)

El ex boxeador e ídolo del pugilismo mexicano, Julio Cesar Chávez, aseguró que debido al abuso de sustancias ilícitas, envió a el “junior” a una clínica de rehabilitación para ayudar a salir de las adicciones a su hijo.

Fue en su cuenta de Twitter, donde Julio Cesar Chávez señaló que el "Junior" se encuentra en buenas manos, ya que está recibiendo un tratamiento de primera calidad, por lo que en próximos días será su hijo quien cuente su progreso.

“Para todos los que están preguntado dónde está mi hijo, no está secuestrado, no está perdido, nada de eso. Mi hijo está recuperándose y muy pronto él dará información”, dijo el ex pugilista mexicano.