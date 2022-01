¿Julio César Chávez Jr es fan de Cártel de Sinaloa? Aquí te explicamos su relación (VIDEO)

El hijo de El Gran Campeón, Julio Cesar Chávez se mostró con una gorra del Chapo Guzmán y además criticó a aquellos que se lo recriminaron.

Durante su último live de Instagram, el boxeador mexicano se presentó con una gorra era el Chapo Guzmán, así como una bandera de México.

Sus seguidores empezaron a hacer alusión a su gorra de Joaquín Guzmán Loera, quien salía en todo el centro de la misma. En la parte inferior de la cachucha se veía la bandera de México. Y los reproches molestaron a Chávez Jr., quien contestó de inmediato.

Asimismo, contó que la gorra se la regaló “El Gordo de los Toys”. En ella vemos al Chapo Guzmán con una corona en su cabeza, y encuadrado en un marco dorado.

El boxeador admitió que es tío de su hija y que, por lo menos con él, es una "gran persona". Él es tío de mi hijastra, que ha sido mi hija mucho tiempo. Lo conozco bien y es una buena persona, conmigo es una gran persona, yo no sé lo que dicen en otro lado".

"No me gusta meterme. Como se portan conmigo los que me echan la madre, me doy cuenta y los que no, me doy cuenta. Y eso puedo decir yo de la gente, no puedo decir nada más y la verdad mis respetos, y no por algo malo, mis respetos para él", comentó Julio César Chávez Jr.