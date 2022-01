'Mi amigo y campeón' Julio César Chávez posa en FOTO junto al 'Canelo' y presume su amistad

Julio César Chávez ha estado envuelto en polémica, tras declaraciones de hijo atacándolo, sin embargo él optó por no responderlas y reapareció en redes sociales con una fotografía junto al ‘Canelo’ que podría parecer una "cachetada con guante blanco".



Un honor siempre campeón! https://t.co/I38Uu8OziA

— Canelo Alvarez (@Canelo) January 18, 2022

A través de su cuenta de Twitter, El César del boxeo compartió una fotografía presumiendo que visito al pugilista mexicano Saúl Canelo Álvarez, a quien llamó su "amigo y campeón".

"¡Un gusto saludando a mi querido amigo y campeón Saul Canelo! Agradeciendo tus atenciones como siempre", escribió Chávez en su cuenta de Twitter.

Ante ello, el Canelo aprovechó para compartir la foto con sus seguidores y respondió: "un honor siempre campeón".

Julio César Chávez Jr. Se lanza vs su padre

En una entrevista con El Boxglero, cuestionaron a Julio César Chávez Jr sobre el estilo de vida que lleva el Canelo Álvarez en las últimas semanas, donde seguido se le ve de fiesta y en presunto estado de ebriedad sin que nadie lo critique como en su momento lo llegaron a hacer con él, pero el boxeador respondió con un ataque directo a su padre.

“El que me exhibe es mi papá; es una leyenda y es el ídolo de todos, pero no tenemos que olvidarnos que él no sabe de negocios, porque nunca lo ha hecho bien; no sabe dirigir la carrera de un peleador, me ha intentado ayudar y no me ha ayudado porque seguí igual en el pasado”, dijo Chávez Jr al tiempo en que sentenció que su papá lo “menosprecia”.

Con información de: Milenio