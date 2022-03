Checo Pérez pide a directiva del América contratar a Marcelo Bielsa

El piloto mexicano de la escudería Red Bull, Sergio “Checo” Pérez, reconoció que luego de la crisis de resultados que atraviesa el América, la directiva debería contratar al estratega argentino Marcelo Bielsa, ya que aseguró tiene una ideología ganadora.

“Me gusta mucho Bielsa para el América, pero yo no decido, y yo me pregunto ¿Por qué no?, para mis águilas todo es posible”, aseveró Sergio Pérez.