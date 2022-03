‘Diosito me dio una segunda oportunidad’: Iván, barrista del Atlas golpeado en La Corregidora

Un joven llamado Héctor Iván García Cruz, barrista del Atlas, fue agredido durante el partido contra el Querétaro en el estadio de La Corregidora, fue golpeado y hasta desnudado.

De acuerdo con Tv Azteca, Iván fue brutalmente golpeado y finalmente lo desnudaron barristas del Querétaro.

“Siento que Diosito me dio una segunda oportunidad para vivir”, mencionó Héctor Iván García Cruz, quien resultó herido en Querétaro.

Iván fue golpeado con palos y sillas de metal, tras ello, quedó inconsciente pues presentó traumatismo craneoencefálico, contusiones y a centímetros de una fractura del pómulo derecho.

“Lo bueno es que quedé inconsciente para que me dejaran y no me hicieran tanto daño”, añadió Iván García Cruz.