Prohíben banderas LGBT durante el Mundial de Qatar 2022

El director del Departamento de Cooperación Internacional y presidente del Comité Nacional Antiterrorista del Ministerio del Interior, Al Ansari,señaló que con la finalidad de proteger a la comunidad LGBT de agresiones, la The Associated Press prohibió las banderas representativas.

De acuerdo con la información de El Universal, el mayor general de la policía Abdulaziz Abdullah Al Ansari, pidió que las parejas LGBT serán bienvenidas y aceptadas en Qatar para el Mundial, aunque en el país aún siguen siendo consideras un delito.

Sin embargo, Al Ansari dijo que su postura en contra de la promoción evidente de las libertades LGBT, como la bandera arcoíris que la FIFA y los organizadores de la Copa del Mundo habían asegurado antes que serían aceptadas en los ocho estadios de Qatar.

“Si él (un aficionado) ondea una bandera arcoíris y yo se la quito, no es porque yo realmente lo quiera, que en verdad se la quiera quitar e insultarlo, sino más bien protegerlo”, indicó Al Ansari. “Porque yo no, pero alguien más cerca podría agredirlo... Yo no puedo garantizar el comportamiento de toda la gente. Y le diré: ‘Por favor, no hay necesidad de realmente ondear esa bandera en este momento’”.