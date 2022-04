Faitelson quiere el yate del Tío Richi: así lo retó a que lo demande

Los dimes y diretes entre el periodista David Faitelson y el empresario Ricardo Salinas Pliego están que arden, ahora el miembro de ESPN lo retó a que lo denunciara y no se quedara en una simple amenaza, luego de que el dueño de TV Azteca le advirtiera que lo demandaría por difundir información falsa en su contra.

A través de su cuenta de Twitter, Faitelson le dijo a Salinas que si perdía la demanda incluyera su yate, a lo que el empresario contestó que ni si quiera le alcanza para diésel de la unidad acuática.

¿David, para qué me pregunta? ? los 2 sabemos que no le alcanza ni para el diesel necesario para sacarlo a darle la vuelta al "arco"... menos para mantenerlo, mejor dígame si no tiene ningún rayón la pintura para alguien que si me lo pueda comprar. ???? https://t.co/2rNbv4Mlii