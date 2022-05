“Aún soy el mejor boxeador del mundo”, asegura Canelo Álvarez

El pugilista mexicano, Saúl “Canelo” Álvarez, aseguró que a pesar de haber sido derrotado por el ruso Dmitry Bivol, aún se considera como el mejor boxeador del mundo pues solo tiene una derrota en nueve años.

"La verdad es que no sé cómo se manejen ese tipo (los rankings) de cosas, pero me sigo sintiendo el mejor, la verdad. Dime otro peleador que esté intentando en otros pesos, bajar y subir de peso, querer lograr otro tipo de cosas. Nadie lo ha hecho”, aseveró Saúl “Canelo” Álvarez.

El “Canelo” Álvarez manifestó, que seguirá luchando para hacer historia pues él es un boxeador que siempre ha tomado riesgos, ya que ha logrado conseguir 15 títulos mundiales que lo catalogan como un pugilista exitoso.

“Yo arriesgo todo para seguir haciendo historia, cuando no tengo necesidad de arriesgar nada, ya he logrado muchísimas cosas. Estoy en una posición en la que no tengo que arriesgar nada y aún así lo hago”, dijo el Canelo Álvarez.