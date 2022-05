Juan Carlos Osorio se arrepiente de dejar la Selección Mexicana

Juan Carlos Osorio, es director técnico de la Selección Nacional, habló de su salida de tras su participación en el Mundial de Rusia 2018.

El estratega colombiano señaló que el principal motivo por el que se hizo a un lado de la Selección Nacional Mexicana, fue porque la Federación de Colombia le prometió dirigir a su selección.

De acuerdo a las declaraciones de Osorio para ESPN, le causó mucha ilusión la posibilidad de dirgiri la selección de su país:

“En la Copa del Mundo se me acercaron las autoridades de la Federación de Colombia y me prometieron el puesto de técnico de la selección, como colombiano, es un orgullo. Hay tres países a los que estoy muy agradecido: Colombia, porque es mi país; Estados Unidos, porque ahí estudié y comencé a trabajar y a generar ingresos; y a México, que me dio la oportunidad de ir a la Copa del Mundo”