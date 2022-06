Con esta emotiva carta el futbolista Ulises Dávila se despidió de su esposa: “Te voy a amar toda la vida”

El futbolista mexicano, Ulises Dávila, quien milita en la liga de Australia se despidió de su esposa quien falleciera hace unos días; fue a través de una emotiva carta donde el jugador aseguró que la madre de su hijo siempre será el amor de su vida.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram, donde el futbolista que milita en la liga australiana, se despidió de la madre de su pequeño hijo de dos años fruto de la relación de la pareja.

We are saddened to hear Ulises Dávila's wife, Lily has tragically passed away overnight.



The club would like to express its heartfelt condolences to Uli, Uli Jnr and the extended family during this difficult time. ❤️ pic.twitter.com/I9uwYvaiOp