Boxeadora mexicana anuncia su retiro tras pedir que detuvieran pelea para llegar viva a casa

La boxeadora mexicana Alma Ibarra anunció este martes que se retira del ring, esto a días de que pidió detener su pelea contra Jessica McCaskill.

Fue a través de un comunicado que publicó en su cuenta de Facebook, que la pugilista compartió un mensaje en el que explica las razones sobre su retiro.

La regiomontana se sinceró y señaló que esta decisión ya la había considerado con anterioridad, además, informó que desde hace seis meses padece depresión lo que afecta su vida personal y profesional.

“Es fácil criticar sin saber el trasfondo de las cosas. Desde hace seis meses entré en una depresión y me era muy difícil inclusive levantarme de la cama a entrenar y había decidido retirarme, me dejé convencer de que no era lo correcto sin buscar ayuda”