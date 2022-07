Odio a ese hijo de .... Canelo calienta pelea vs Golovkin

Saúl “Canelo” Álvarez calienta la pelea contra Gennady Golovkin y aseguró que su enemistad con el peleador ya es personal.

Canelo Alvarez on Gennady Golovkin: "He's a f***ing asshole. He talks a lot of s*** about me. He'll say, 'I respect him, his career.' And, 'He's an embarrassing boxer, he's embarrassing for Mexican boxing.' I hate that motherf***er because of that." [@TMZ_Sports]