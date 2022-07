Memo Ochoa se lanza vs la Liga MX: “hasta en México es difícil ver el futbol”

El portero de la Selección Mexicana y del América, Guillermo Ochoa aseveró que si la Liga MX quiere ser más cercano al público debería simplificar sus transmisiones, sosteniendo que con las múltiples alternativas se termina pagando forzosamente por ver futbol, ya que cada vez son menos juegos en señal nacional.

Durante conferencia de prensa precia al duelo amistoso que tendrá ante el Real Madrid (26 de julio), Guillermo Ochoa lanzó dos contundentes mensajes hacia el futbol mexicano, además de que reconoció que cada vez es más difícil verlo dentro del país.

“El futbol mexicano si es difícil verlo fuera de México ahora también es difícil verlo en el país. Se complica con tantos lugares, plataformas y pagar para ver un partido. La gente no sabe dónde recurrir para ver un juego cuando no está en el estadio”, declaró contundente Guillermo Ochoa.

El guardameta de la Selección Mexicana confía en que esta situación cambie en un futuro, por el bien del futbol mexicano; dice que en Europa es complicado que sigan la Liga MX.

“La línea a seguir en un futuro es buscar que la liga mexicana se unifique y se pueda ver en otros lados. Me tocó vivirlo en Europa y es complicado, los mismos compañeros y clubes no conocen tanto la liga mexicana, conocen uno o dos clubes, cuando es un Clásico no puede verse el partido y ven más otras ligas, es la realidad”.