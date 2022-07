¡Vamos Checo! va por su primer podio en casa y aquí lo podrás ver

En su carrera como piloto de Fórmula 1, Sergio Pérez ha sufrido en el GP de Austria, en el que su mejor posición ha sido un sexto lugar, por lo que este fin de semana buscará su primer podio en casa.

Can’t wait for our team home race! Let’s go for it! #AustrianGP



Con muchas ganas de correr la carrera de casa de mi equipo. ¡Vamos con todo! pic.twitter.com/JWJGkkLY4Z