Fórmula 1 cancela el Gran Premio de China de 2023 por Covid-19

Este viernes se hizo oficial la cancelación del Gran Premio de China de la Fórmula 1, que debía celebrarse el 16 de abril de 2023 en Shanghái debido a las "dificultades actuales presentadas por la situación del covid-19", de acuerdo a un comunicado.

The 2023 Chinese Grand Prix will not take place due to the ongoing difficulties presented by the COVID-19 situation#F1 pic.twitter.com/RQaEplXJvA