¡Orgullo mexicano! Checo Pérez gana el tercer lugar en el campeonato de pilotos de la F1

Sergio “Checo” Pérez culminó una gran temporada 2022 de la Fórmula 1 con el tercer lugar del campeonato de pilotos.

Confirmation that @Charles_Leclerc takes second place in the final driver standings ? #AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/Rqz6zPhaxL

El piloto tapatío tenía la obligación de superar a Charles Leclerc de Ferrari para obtener el subcampeonato y así tener el 1-2 para la escudería de Red Bull Racing en la temporada 2022 de la Fórmula 1.

Checo Pérez protagonizó, junto a Charles Leclerc, una gran batalla en las últimas vueltas en Abu Dhabi que terminó llevándose el monegasco para asegurar el segundo lugar tanto en la última carrera como en el campeonato de pilotos.

Leclerc pips Perez to P2 in the drivers' championship



Vettel scores points in his 299th and final F1 race #AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/yvPjtOnTus