LAFC vs Galaxy: este viernes jugará Carlos Vela vs Chicharito... aquí lo podrás ver

Este viernes se verán las caras Los Ángeles y Galaxy en una nueva edición del clásico del tráfico en la MLS, cuyas estrellas serán Chicharito Hernández y Carlos Vela.

El atractivo principal será ver frente a frente una vez más a dos de los delanteros mexicanos Carlos Vela y Javier ‘Chicharito’ Hernández, quienes se verán las caras por segunda vez en la MLS.

En la edición del mes de abril de 2022 se enfrentaron por primera vez desde que los dos mexicanos llegaron a la MLS, con victoria de 2-1 para el Galaxy del Chicharito Hernández.

Carlos Vela buscará su revancha con el LAFC, pero además está el ingrediente del posible debut del flamante refuerzo proveniente de la Juventus, Giorgio Chiellini

El histórico italiano es elegible para jugar, pero el DT del LAFC no quiso confirmar que vaya a estar en el once titular o sea una opción de cambio en el partido.

Además, se especula del debut de Gareth Bale quien dejó el Real Madrid y se sumó al conjunto de Carlos Vela.

