Álvaro Morales odia que le pidan prestado: Pierden mi respeto (VIDEO)

Álvaro Morales, es sin duda uno de los comentaristas más controvertidos y polémicos de la televisión deportiva y en una entrevista habló de lo que más odia en la vida.

El Brujo Morales, como también es conocido el comentarista de ESPN, ha dejado ver su desagrado por Pumas y Chivas, equipos de los que más se burla en redes y sus programas de televisión.

Sin embargo, en una entrevista con el influencer German Castelo, el comentarista confesó que hay una situación que odia, pues le desagrada que le pidan dinero prestado.

“Odio a las personas que me piden dinero prestado. Claro, hay contextos, hay casos, pero hay gente que se acostumbra a pedir lana y vivir de eso. Odio a esas personas No tolero que me pidan”