¡Que le hagan el antidoping! Jürgen Damm dice que Europa no se compara con estar en el América

El medio campista del Club América, Jürgen Damm, señaló que su llegada a la liguilla mexicana no se compara con jugar en Europa.

Emigrar a Europa era un deseo secundario y no se compara con militar en el equipo emplumado, algo que logró en el presente Apertura 2022 al convertirse en jugador de las Águilas.

A través de una entrevista con ESPN, Jürgen Damm expresó que jugar en Europa no tiene un punto de comparación, pues América “es el más grande del continente”.

“Siempre he dicho que los planes y tiempos de Dios son perfectos, me tiene donde me quiere tener y mi sueño es vestir la camiseta del América y otra cosa es secundario. Llegar al América es un sueño cumplido. Europa y otro tipo de cosas no se comparan a estar en este club”, dijo el volante de 29 años de edad.