El alarmante cambio físico de André Marín que preocupa a sus fans (VIDEO)

André Marín sorprendió a todos los fans de su programa La Última Palabra, este domingo 25 de septiembre por el radical cambio físico que presentó durante la emisión del programa de Fox Sports.

La polémica se generó cuando Fox Sports compartió en su cuenta de Twitter un video sobre la última mesa de debate que hubo este fin de semana, en el que los usuarios comenzaron a comentar sobre la salud del conductor.

André Marín reveló tiempo atrás que sus problemas de salud eran producto de una fuerte infección en el estómago y que lo mantenían bajo un agresivo tratamiento.

“Una infección en el estómago que si no te la cuidas con antibióticos fuertísimos te puede llegar a perforar el intestino y el páncreas, (...) me atendieron de maravilla, estuve internado, es todo un tratamiento para volver a estar al cien, pero sí estuve en el hospital y fue un infierno, no sabes cómo te puede llegar, me platicaron los médicos que lo puedes tomar en los hielos de un restaurante y te hace pedazos, no es una simple infección estomacal, lo que me pasó fue algo mucho más fuerte”