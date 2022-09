Esta es la bacteria que enfermó y provocó el radical cambio de André Marín (VIDEO)

André Marín, analista y conductor de Fox Sports ha preocupado a los usuarios en redes tras exhibir un cambio físico radical en sus últimas apariciones en su programa La Última Palabra.

El polémico periodista ha llamado la atención por su debilitado aspecto físico en el programa que conduce y se ha especulado mucho sobre el padecimiento de alguna enfermedad.

André Marín en 2020 señaló que padecía una infección en el estómago que lo tuvo internado un tiempo en hospital.

“Es una infección en el estómago que, si no te la cuidas con unos antibióticos fuertísimos, te puede llegar a perforar el intestino y el páncreas. No sabes cómo te puede llegar, porque me platicaban mis médicos que incluso la puedes tomar en los hielos de un restaurante y te hace pedazos el estómago. No es una simple infección, lo que me pasó fue mucho más fuerte”