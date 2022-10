Filtran que Dani Alves no jugó la última jornada con Pumas por falta de pago

Dani Alves está envuelto en la polémica, luego de que se filtrara que no quiso jugar la última jornada del Apertura 2022 con Pumas, por falta de pago.

De acuerdo al periodista Héctor Huerta, el crack brasileño ni si quiera hizo el viaje para jugar contra el FC Juárez debido a que el patrocinador que se encarga del pago del futbolista, habría preferido ahorrarse el gasto al saber que los universitarios ya estaban eliminados.



“Aparentemente le pagaba el patrocinador por partido y ahora no quisieron gastar. Hay cosas ahí del contrato que, sería bueno que sacaran algún día” comentó el periodista de ESPN.



La escuadra de Andrés Lillini no tuvo al ex futbolista del FC Barcelona no por una lesión, como lo informó el club, sino porque no los responsables de su sueldo no le quisieron pagar lo acordado.

Además, a través de redes sociales Dani Alves desmintió a Pumas que estuviera lesionado, argumentando que se quería cuidar tras una patada que recibió de su compatriota Diogo.

Con información de SDP