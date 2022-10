Jorge Campos sí quiere al Tata: dice que México pasará invicto la fase de grupos en Qatar (VIDEO)

El histórico portero mexicano Jorge Campos aseguró que la Selección Mexicana pasará invicta en la Fase de Grupos de la Copa del Qatar 2022, ya que no perderá contra Argentina y conseguirá victorias ante Polonia y Arabia Saudita.

?‍♂️ "México no va a perder contra Argentina" ? Jorge Campos está seguro que el Tri anulará a la Albiceleste. ?? ?? ?? ??????? ⏱ ?????́????? ?? ??? ?? ?? ???? + ?? ??? ?? ?? ???? ???????? pic.twitter.com/V93OQVzExh

En entrevista con David Faitelson dijo que "gana México", mientras que ante Argentina, "empatamos", y frente a Arabia Saudita, "le ganamos".

Jorge Campos señaló que Gerardo Martino sabrá cómo preparar al tricolor para enfrentar a Argentina, puesto que conoce muy bien a la albiceleste.

"No va a perder, yo no pienso que México vaya a perder contra Argentina. No lo pienso así. El 'profe' (Gerardo Martino) conoce muy bien a Argentina y sabe cómo puede anular todo".