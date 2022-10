Chivas destituye a Ricardo Peláez; cuñado de Amaury Vergara será el nuevo Director Deportivo

Este martes, el Club Chivas anunció la salida del director deportivo, Ricardo Peláez, y podría llegar Amaury Vergara al equipo rojiblanco

Ante esto, el Club Chivas publicó el tuit de despedida de Ricardo Peláez, cuando la conferencia de prensa aún no comenzaba.

Ricardo Peláez reveló cómo fue el encuentro con Amaury Vergara y su círculo cercano y el momento en el que le dijeron que no seguiría como directivo del Club Chivas.

“Hoy por la mañana no reunimos con el consejo directivo, en la oficina de Amaury Vergara, y tuvimos una plática larga, la cual va a ser inolvidable”, comenzó diciendo.

“Ellos llegaron a la conclusión de que no voy a seguir en la institución. Me agradecieron y yo les agradecí más. Es una decisión que comparto totalmente, mover al técnico o cuatro jugadores no alcanza en una institución de este tamaño”.

“Prometí muchas cosas, pero no me arrepiento. Lo voy a seguir haciendo. No sé qué venga para mí, seguramente algo bueno”, agregó.