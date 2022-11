¡Hay tiro! La Volpe y Ricardo Peláez se engancharon en La Jugada (VIDEO)

El argentino Ricardo La Volpe y el ex directivo de Chivas, Ricardo Peláez discutieron en pleno programa de “La Jugada”, sacándose sus trapitos al sol.



La confianza es primero !!! Saludos a mi tocayo Ricardo pic.twitter.com/3FTKfqQ2gF

— Ricardo A La Volpe (@RicardoLaVolpeG) November 22, 2022

Ricardo Peláez elogió a Ricardo La Volpe diciéndole que era un gran técnico, sin embargo, también le dijo que le faltaba mantener a sus jugadores motivados.



“Tú eres un gran técnico y te lo digo, me tocó trabajar contigo en América y sabes qué creo que te falta a ti, gestión del jugador, que el jugador esté contento, motivado y no estarlo regañando y corrigiendo de todas todas”



La Volpe respondió en tono de burla, diciendo que no sabía nada: “La verdad me parece bárbaro que te pusieron del lado de los periodistas y no de este lado con los técnicos porque no sabes nada”, exclamó.

En ese sentido, Javier Aguirre quien también se encontraba con ellos en la mesa le dijo a La Volpe que le dijera a Peláez como David Faitelson en su momento, recordando la ocasión que lo llamó “estúpido”.

“Dile como a Faitelson” , exclamó el Vasco en medio de la discusión.

Tras terminar el programa, Ricardo La Volpe compartió el video de la discusión en sus redes sociales y escribió: “La confianza es primero !!! Saludos a mi tocayo Ricardo”.

Con información de SDP