25 mujeres y un travesti: Así fue la increíble fiesta que organizaron jugadores de la Selección Mexicana

Néstor de la Torre, ex directivo de la Selección Mexicana, reveló que en 2010, los jugadores celebraron una de las fiestas más polémicas en los últimos años.

Nestor de la Torre cuenta toda la verdad de la fiesta de seleccionados en Monterrey. No se guardó nada el existente. Los esperamos el jueves. pic.twitter.com/JDjU7fXByT

Todo ocurrió tras un partido en Monterrey, entre México y Colombia, cuando los seleccionados armaron una fiesta en el hotel de concentración que contó con más de dos decenas de mujeres y hasta un travesti de acuerdo a la información del ex directivo.

"Meten 26 mujeres, yo revisé todas las cámaras. Bueno, no es cierto, 25, porque el otro era trasvesti"

Estas confesiones las realizó durante una entrevista con David Medrano, donde además añadió que habló con los jugadores involucrados, entre ellos Carlos Vela al que le informó que sería castigado por la fiesta.

Además, el ex directivo reveló que en aquella fiesta estuvieron involucrados 16 jugadores pero que se enteró de la situación gracias a los medios de comunicación.

"Fueron como 16 (jugadores de la Selección) a la fiesta. Llegando a mi oficina (en México) me siento, empiezo a ver los periódicos y me doy cuenta".

Por último, Néstor de la Torre señaló que mientras unos negaban la fiesta, uno de los jugadores de la Selección Mexicana, que militaba en Europa preguntó si había cámaras en el baño.

"Había gente que me decía: 'yo no fui'. A ver w**, hay cámaras. Hubo una persona que estaba en el extranjero que me preguntó: '¿oye, hay cámaras en el baño?'"