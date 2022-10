Pocho Guzmán se lanza vs Tata Martino por no convocarlo a la Selección Mexicana

Pocho Guzmán se ha convertido en uno de los mejores jugadores mexicanos, pero lamentablemente no fue convocado por Gerardo Martino para la Selección Mexicana.

Por tal motivo, luego de la coronación del CF Pachuca, Pocho lanzó un ‘dardo’ contra el Tata, afirmando no saber las razones de su ausencia en la Selección.

“¿Es rarísimo, no? (El que no lo convoquen) No me duele, estoy bien feliz. Deberían preguntarle al señor”, dijo Víctor Guzmán al ser cuestionado sobre el Tricolor

Y añadió: “El señor es el que toma la decisión y como jugador está dar lo mejor de mí y como siempre dije, en los números en mi posición soy el más alto en asistencias y goles, pero si no le gusta al señor, es otra cosa”.