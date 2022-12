“No entendimos lo que quiso”: Luis Chávez habla sobre el Tata Martino y el juego ante Argentina

Luis Chávez fue una de las pocas sorpresas que regaló la Selección Mexicana en su participación en Qatar 2022, ya que fue uno de los jugadores que más destacó durante los tres partidos que disputó en el certamen el combinado mexicano.

“En el segundo partido (???) no entendimos mucho lo que el “Tata” quiso plantear. Defendimos durante un tiempo, pero no generamos; así no se pueden hacer goles y terminamos perdiendo el partido” #LuisChavez sobre cómo afectó el 2do juego en la eliminación #Qatar2022 pic.twitter.com/HblggtbMp9