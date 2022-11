Marion Reimers explota contra compañero durante panel de TNT Sports (VIDEO)

Los conductores de TNT Sports, Marion Reimers y Omar Zerón se engancharon durante un panel donde discutían sobre la marcha goleadora del delantero del Manchester City, Erling Haaland.

Reimers ironizó con los comentarios de Zerón sobre un buen gol de delantero noruego, a lo que la comunicadora sarcásticamente mencionó: "No, ya, denle el (Premio) Puskás".

La respuesta de Zerón fue lo que enfureció a Reimers, diciéndole: "No queramos hacer polémica barata de lo que sea".

La discusión subió de tono de parte de Marion, quien exigió a su compañero que no le faltara al respeto, aunque éste no entendió a que se refería con eso.

"¡Perdóname! ¿Qué me estás diciendo? No me faltes al respeto. Y tú no te metas (a Ricardo Murguía, panelista). No me faltes al respeto y si no te gusta, no vengas. Querías beca desde el inicio del programa, por qué mejor no te vas. No me faltes al respeto, le estás faltando al respeto a la producción y a todo el mundo, pero bueno, Zerón, lo que tú digas es ley", fue el reclamo de la analista deportiva.​