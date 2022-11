“Estoy triste y consternado”: Miguel Herrera tras ser despedido de Tigres

Miguel Herrera reconoció estar sorprendido tras ser cesado del banquillo de Tigres, además señaló que está triste y consternado por la situación.

En entrevista con ESPN, el ex director técnico de Tigres tachó de viejo al plantel que dirigió y reconoció que fue su mayor error.

"Si dije 'viejo' y me equivoqué. Es un plantel maduro y que hay que renovar. Dije 'me puede tocar a mí o al que venga', porque el futbol es así. Nosotros traíamos paulatinamente gente cada vez más joven".

El Piojo Herrera se dijo sorprendido por la decisión que tomó la directiva del cuadro felino y señaló que le dieron una razón muy ambigua sobre su despido.

"Esta misma cara de sorpresa la tuve yo. En casa de Mauricio Culebro (directivo de Tigres) me dijeron. Me dieron una razón muy ambigua, porque los resultados no daban"