Enrique ‘Perro’ Bermúdez sufrió “complot" por Televisa previo a Qatar 2022

Enrique Bermúdez anunció que estará en Qatar 2022 como narrador en su última mundial para la cadena TUDN, un hecho que lo enorgullece por su enorme trayectoria en la televisión mexicana.

Bermúdez recientemente compartió en el podcast “Reporteros del Tri” junto a su amigo y ex compañero Miguel Gurwitz, que vivió uno de los momentos más complicados de su carrera.

El ‘Perro’ de 72 años de edad contó que en una ocasión fue víctima de “grilla” por parte de un grupo de Televisa, quienes intentaron quitarle la narración de los juegos de la Selección Mexicana.

“Me hicieron grilla, tú lo sabes, me hicieron bastante grilla. Sobre todo, me quisieron quitar a la Selección Nacional y no pudieron, no pudieron. Yo puedo ser el mejor o el peor, eso lo decide el público, pero tengo algo que me hace destacar un poquito, soy diferente, tengo un sello diferente a los demás”, destacó.