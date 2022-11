“Sí tiene dos títulos es gracias a mi”: Checo Pérez explota contra Max Verstappen en el GP de Brasil (VIDEO)

Sergio Checo Pérez tuvo un mal fin de semana en el GP de Brasil, que compromete hasta la última fecha del campeonato de la F1, sus posibilidades de obtener el subcampeonato mundial de pilotos.

"SI TIENE DOS CAMPEONATOS ES GRACIAS A MÍ" ?



Checo Pérez se dijo muy sorprendido tras al actitud de Max Verstappen tras no ayudarlo a conseguir puntos en el GP de Brasil.



"No sé qué pasó, especialmente por todo lo que he hecho por él"#F1xFOX pic.twitter.com/IP7MIWDxzj