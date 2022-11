La Selección Mexicana no me representa, solo Tata Martino lleva a sus consentidos: Maurer

Emilio Maurer, ex presidente del Club Puebla durante la década de los 80’s, realizó una publicación en redes sociales, donde se lanzó contra el Tata Martino y la Selección Mexicana.

En la publicación hace mención de los comerciales que se han proyectado en televisión, donde se promueve el apoyo a la Selección Mexicana, sin embargo, Maurer asegura que él no se siente identificado con este equipo de futbol.

“En algunos comerciales de televisión se promueve el apoyo a la Selección Nacional diciendo que TODOS SOMOS MÉXICO. A título personal no me siento representado por un equipo manejado por un entrenador extranjero, con tintes de mediocridad. Repruebo que hoy nuestra Selección Nacional no lleve a los mejores jugadores, sino a los consentidos”, escribió Emilio Maurer.