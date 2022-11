Piojo Herrera asegura que siempre ha estado listo para dirigir la Selección Mexicana

En la previa del debut de la Selección Mexicana en Qatar 2022, Miguel Herrera, ex técnico del cuadro nacional, reiteró sus intenciones de volver a dirigir a la selección como lo fue en Brasil 2014.

En entrevista con la agencia de noticias EFE, el Piojo Herrera fue cuestionado sobre si en su camino se podría reencontrar con la Selección Mexicana en el futuro, algo que el estratega desea pues señaló que está listo para volver.

“Yo creo que sí porque yo no salí por resultados, yo salí desafortunadamente por una situación de fuera del futbol. Y me ha ido bien donde me he parado después. Siempre que se habla de algún nombre para la selección aparece mi nombre ahí. Siempre he estado listo para la selección"